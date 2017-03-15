Турецкие хакеры взломали Twitter Amnesty и Минэкономики Франции
В среду, 15 марта, группа хакеров, поддерживающих правительство Турции, взломала несколько Twitter-аккаунтов, в том числе аккаунты правозащитной организации Amnesty International, французского министерства экономики и североамериканской редакции ВВС. Об этом сообщает RFI со ссылкой на AFP.
Сообщение, которое появилась на сайтах, начинается со слов "нацистская Германия" и "нацистская Голландия", перед которыми помещена свастика.
Далее в сообщениях следуют упоминание референдума, который состоится в Турции 16 апреля, и выдержки из видео выступлений президента Реджепа Таип Эрдогана.
Министерство экономики Франции подтвердило, что его аккаунт был взломан. Редакция ВВС, в свою очередь, сообщила слушателям о временной потере контроля над аккаунтом.
Со своей стороны, Twitter также подтвердил взлом аккаунтов через внешнее приложение, которое было немедленно лишено уже выданной авторизации. В Twitter Counter заявляют, что начато расследование хакерской атаки.
Ранее Турция прекратила все политические дискуссии высокого уровня с Нидерландами из-за дипломатического скандала, вызванного запретом провести в стране митинги при участии турецких министров.
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