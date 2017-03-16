Рютте: После Brexit и Трампа Нидерланды сказали нет популизму

Премьер Нидерландов заявил, что его страна выступила против популизма на выборах, в результате которых сторонники выхода из Евросоюза проиграли

Марк Рютте (фото - ЕРА)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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