Рютте: После Brexit и Трампа Нидерланды сказали нет популизму
16.03.2017 01:35
Премьер Нидерландов заявил, что его страна выступила против популизма на выборах, в результате которых сторонники выхода из Евросоюза проиграли
Марк Рютте (фото - ЕРА)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая перед сторонниками после завершения парламентских выборов, заявил, что Нидерланды сказали нет популизму. Об этом сообщает The Guardian.
"Это был вечер, когда Нидерланды после Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма", - сказал он.
Согласно экзит-полам, на выборах в Голландии первое место заняла Народная партия свободы и демократии действующего премьер-министра Марка Рютте, который возглавляет правительство страны с 2010 года. Она получила 31 мандат из 150 в нижней палате парламента, в то время как партия лидера сторонников выхода из ЕС Герта Вилдерса - лишь 19. Явка на выборах была самой высокой за 30 лет.
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