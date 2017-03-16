Тиллерсон: После 20 лет тщетных усилий по КНДР нужен иной подход

Рост напряженности в отношениях руководства КНДР с остальным миром и более резкая "ядерная" риторика спикеров из Пхеньяна показывают необходимость поиска нового подхода в отношениях США с Северной Кореей. Об этом во время визита в Японию заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет агентство Reuters.

Глава Госдепартамента посетовал на то, что два десятилетия усилий на всех фронтах, включая гуманитарную помощь США для КНДР, не принесли положительного результата.

"У нас за плечами - 20 лет провального подхода, даже в период, когда Соединенные Штаты передали 1,35 миллиарда долларов помощи Северной Корее в качестве побуждающего на избрание другого пути жеста", - сказал он.

По словам Тиллерсона, "перед лицом постоянно растущей угрозы очевидна необходимость другого подхода".

"Одна из задач моего визита в регион - обмен мнениями по новому подходу", - пояснил госсекретарь США.

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Тиллерсон подытожил выступление на тему Северной Кореи тем, что призвал Китай выполнить обязательства по санкциям против КНДР за испытания Пхеньяном баллистических ракет.

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