По мечети в районе Алеппо нанесли авиаудар: 42 погибших

Правозащитники сообщают о более, чем ста пострадавших, многие из которых остались заблокированы в мечети

По меньшей мере 42 человека погибли и более ста ранены в результате авиаударов по мечети в северной Сирии. Такие данные предоставляет Сирийская обсерватория по правам человека, передает Al Arabiya.



"Удары неопределенных самолетов были нацелены по мечети в провинции Алеппо во время вечерней молитвы, погибли 42 человека, большинство из них гражданские", - сказал глава обсерватории Рами Абдель Рахман.



Деревня, где находится мечеть, расположена в 30 км на восток от Алеппо. Многие раненые остались заблокированными в здании.

Деревня находится под влиянием групп боевиков, но исламистов там нет.

В этом районе работает авиация правительства Сирии, самолеты РФ и военно-воздушные силы США.

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