USD:  26.79  27.09   EUR:  28.38  28.99  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

По мечети в районе Алеппо нанесли авиаудар: 42 погибших

17.03.2017 00:50
Правозащитники сообщают о более, чем ста пострадавших, многие из которых остались заблокированы в мечети
По мечети в районе Алеппо нанесли авиаудар: 42 погибших
Фото: TNA

По меньшей мере 42 человека погибли и более ста ранены в результате авиаударов по мечети в северной Сирии. Такие данные предоставляет Сирийская обсерватория по правам человека, передает Al Arabiya.

"Удары неопределенных самолетов были нацелены по мечети в провинции Алеппо во время вечерней молитвы, погибли 42 человека, большинство из них гражданские", - сказал глава обсерватории Рами Абдель Рахман.

Деревня, где находится мечеть, расположена в 30 км на восток от Алеппо. Многие раненые остались заблокированными в здании. 

Деревня находится под влиянием групп боевиков, но исламистов там нет. 

В этом районе работает авиация правительства Сирии, самолеты РФ и военно-воздушные силы США. 

Читайте также: ООН: войска Сирии и РФ намеренно бомбили и обстреливали Алеппо

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 