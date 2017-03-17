По мечети в районе Алеппо нанесли авиаудар: 42 погибших
По меньшей мере 42 человека погибли и более ста ранены в результате авиаударов по мечети в северной Сирии. Такие данные предоставляет Сирийская обсерватория по правам человека, передает Al Arabiya.
"Удары неопределенных самолетов были нацелены по мечети в провинции Алеппо во время вечерней молитвы, погибли 42 человека, большинство из них гражданские", - сказал глава обсерватории Рами Абдель Рахман.
Деревня, где находится мечеть, расположена в 30 км на восток от Алеппо. Многие раненые остались заблокированными в здании.
Деревня находится под влиянием групп боевиков, но исламистов там нет.
В этом районе работает авиация правительства Сирии, самолеты РФ и военно-воздушные силы США.
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