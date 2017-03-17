У Британии есть четкий план действий после смерти королевы - СМИ

The Guardian пишет, что планы действий на случай смерти монарха были всегда, но не всегда все шло так, как прогнозировали

В большинстве планов на случай смерти королевы Британии Елизаветы II причиной ее кончины является непродолжительная болезнь, пишет The Guardian.

После смерти Елизаветы королем станет принц Чарльз.



Личный секретарь королевы Кристофер Гейдт сообщит о смерти фразой "Лондонский мост упал". СМИ получат сообщение только после того, как поставят в известность страны, которые подчинены британской монархии.



BBC активирует систему времен холодной войны, которая была создана для противостояния атаке на национальную инфраструктуру.



На экранах будут твитты. У большинства общенациональных СМИ уже есть заготовленные новости и фотографии.



Отмечается, что такие четко продуманные планы не всегда срабатывают. В 2002 году, когда умерла королева-мать, огни с надписью не загорелись, как надо, потому что кто-то не нажал кнопку.



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