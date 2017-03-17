В Беларуси вынесен первый в этом году смертный приговор

В Беларуси Гомельский областной суд признал 32-летнего местного жителя виновным в убийстве двух человек и приговорил его к расстрелу

В пятницу, 17 марта, в Беларуси вынесли первый в 2017 году смертный приговор. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда.

Суд на выездном заседании в Наровле признал 32-летнего местного жителя виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью и приговорил его к исключительной мере наказания - расстрелу.

Жертвами уже сидевшего за убийство преступника стали его соседи - 59-летняя женщина и 61-летний мужчина. Причиной конфликта стала бытовая ссора.

Беларусь - единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь. В 1996 году в республике прошел референдум, на котором большинство граждан проголосовали за сохранение смертной казни. Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, белорусские и международные правозащитные организации неоднократно призывали Минск ввести мораторий на смертную казнь с последующей ее отменой.

По данным белорусских СМИ, за последние 20 лет в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Лишь один из приговоренных был помилован главой государства.

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