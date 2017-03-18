В Эстонию прибыли первые военнослужащие НАТО

В Эстонию прибыли 120 солдат и офицеров британского 5-го стрелкового батальона, чтобы создать штаб командования многонациональными силами НАТО

В Эстонию прибыло первое подразделение объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше для сдерживания РФ. Об этом сообщает Би-би-си.

По сообщению Сил обороны Эстонии, самолет с военнослужащими совершил посадку на аэродроме Эмари, где их встретил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

"Участие военнослужащих Великобритании, Франции и Дании в батальоне - четкий знак единства альянса", - заявил он.

В Эстонию прибыли 120 солдат и офицеров британского 5-го стрелкового батальона, чтобы создать штаб командования многонациональными силами НАТО в этой стране.





Фото: ЕРА

Как сообщается, в апреле в Эстонию прибудет основная часть британского контингента, его численность таким образом увеличится примерно до 800 военнослужащих.

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Комментируя размещение, министр обороны Британии сэр Майкл Фэллон подчеркнул, что в качестве основной угрозы, на сдерживание которой направлена операция, рассматривается Россия.

"Перед угрозой становящейся все более настойчивой России, НАТО останется верным своим обязательствам по коллективной обороне. Британские силы будут играть в Эстонии ведущую роль, а также оказывать поддержку нашим союзникам из США, которые разместятся в Польше", - сказал Фэллон.

Переброс войск НАТО является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

24 января в Литву прибыли первые группы немецких и бельгийских военных. В составе батальона, кроме немецких солдат, будут военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.

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