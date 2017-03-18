Обстрел мечети возле Алеппо: Пентагон отрицает

В Пентагоне заявляют, что удары наносили не по мечети, а по зданию, в котором проходила встреча террористов Аль-Каиды

Пентагон отрицает, что авиация США обстреляла мечеть в районе Алеппо, передает Reuters.

В оборонном ведомстве заявляют, что удар наносили по боевикам Аль-Каиды и показали снимок с воздуха, на котором мечеть нетронута, а разрушено здание через дорогу.



По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, десятки террористов были уничтожены в ходе авиаударов в селе аль-Джина около Алеппо.



Он отметил, что военные не увидели никаких доказательств, заслуживающих уважения, которые бы подтверждали гибель гражданских.



Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что удар нанесли по мечети. Погибли по меньшей мере 49 человек, большинство из них - гражданские, которые пришли на молитву.



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