Экс-главу Роскосмоса нашли мертвым в СИЗО - СМИ

Владимир Евдокимов умер от двух ножевых ранений

Бывший исполнительный директор по контролю за качеством и надежностью госкорпорации Роскосмос Владимир Евдокимов найден мертвым в камере СИЗО номер пять в Москве с двумя ножевыми ранениями. Об этом сообщает ТАСС.

"При визуальном осмотре тела мужчины, 1965 года рождения, обнаружено два ножевых ранения в области сердца", - сказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данному факту начата доследственная проверка.

Евдокимов содержался под стражей по обвинению в мошенничестве.

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