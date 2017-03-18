Экс-главу Роскосмоса нашли мертвым в СИЗО - СМИ
18.03.2017 11:34
Владимир Евдокимов умер от двух ножевых ранений
Владимир Евдокимов (фото - скриншот видео)
Бывший исполнительный директор по контролю за качеством и надежностью госкорпорации Роскосмос Владимир Евдокимов найден мертвым в камере СИЗО номер пять в Москве с двумя ножевыми ранениями. Об этом сообщает ТАСС.
"При визуальном осмотре тела мужчины, 1965 года рождения, обнаружено два ножевых ранения в области сердца", - сказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
По данному факту начата доследственная проверка.
Евдокимов содержался под стражей по обвинению в мошенничестве.
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