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Экс-главу Роскосмоса нашли мертвым в СИЗО - СМИ

18.03.2017 11:34
Владимир Евдокимов умер от двух ножевых ранений
Экс-главу Роскосмоса нашли мертвым в СИЗО - СМИ
Владимир Евдокимов (фото - скриншот видео)

Бывший исполнительный директор по контролю за качеством и надежностью госкорпорации Роскосмос Владимир Евдокимов найден мертвым в камере СИЗО номер пять в Москве с двумя ножевыми ранениями. Об этом сообщает ТАСС.

"При визуальном осмотре тела мужчины, 1965 года рождения, обнаружено два ножевых ранения в области сердца", - сказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данному факту начата доследственная проверка.

Евдокимов содержался под стражей по обвинению в мошенничестве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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