Корабль SpaceX доставил на Землю результаты экспериментов на МКС
Космический корабль Dragon американской компании SpaceX совершил успешную мягкую посадку на Землю, приводнившись у побережья южной Калифорнии недалеко от Сан-Диего. Об этом сообщает Би-би-си.
За пять часов до этого непилотируемый транспортный корабль отстыковался от Международной космической станции и начал снижение. Он доставил на Землю ряд научных и лабораторных материалов.
Dragon прибыл на МКС месяц назад, стартовав с той же площадки на мысе Канаверал в штате Флорида, с которой отправлялись лунные экспедиции НАСА.
На его борту было около 2,5 тонн продовольствия и воды.
На обратном пути корабль был загружен примерно таким же количеством использованного оборудования и материалов медицинских исследований.
19 февраля сообщалось, что SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС.
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