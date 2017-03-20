В Гане на людей упало дерево: погибли по меньшей мере 20 человек

Люди плавали около водопада во время бури, дерево упало из-за непогоды

В центральной части Ганы на людей упало дерево. Об этом сообщает BBC.



На месте погибли 18 человек, еще двое скончались в больнице. Большинство погибших - ученики лицея Венчи, есть туристы.



Люди плавали в бурю возле популярного у туристов водопада у города Кинтампо. Буря и стала причиной падения дерева.



Людей, которых придавило деревом, пытались спасти, распиливая его бензопилами.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



