В Гане на людей упало дерево: погибли по меньшей мере 20 человек
20.03.2017 06:40
Люди плавали около водопада во время бури, дерево упало из-за непогоды
Фото: BBC
В центральной части Ганы на людей упало дерево. Об этом сообщает BBC.
На месте погибли 18 человек, еще двое скончались в больнице. Большинство погибших - ученики лицея Венчи, есть туристы.
Люди плавали в бурю возле популярного у туристов водопада у города Кинтампо. Буря и стала причиной падения дерева.
Людей, которых придавило деревом, пытались спасти, распиливая его бензопилами.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18.03.17
19:03
-
18.03.17
17:43
-
18.03.17
15:14
-
18.03.17
15:07
-
18.03.17
13:23
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров