USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Гане на людей упало дерево: погибли по меньшей мере 20 человек

20.03.2017 06:40
Люди плавали около водопада во время бури, дерево упало из-за непогоды
В Гане на людей упало дерево: погибли по меньшей мере 20 человек
Фото: BBC

В центральной части Ганы на людей упало дерево. Об этом сообщает BBC.

На месте погибли 18 человек, еще двое скончались в больнице. Большинство погибших - ученики лицея Венчи, есть туристы.

Люди плавали в бурю возле популярного у туристов водопада у города Кинтампо. Буря и стала причиной падения дерева.

Людей, которых придавило деревом, пытались спасти, распиливая его бензопилами. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 