Евросоюз опасается усиления влияния РФ в Сербии

Евродепутат от ХДС заявил, что несмотря на планы ЕС вложить около 1,5 млрд евро на сербские реформы, главным союзником Сербии воспринимается Россия

Москва наращивает влияние в Сербии - стране-кандидате на вступление в Евросоюз, утверждает германский политик, председатель комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

"Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации. Это повод для серьезного беспокойства", - заявил он.

По словам Макаллистера, представителя партии Христианско-демократический союз (ХДС), Москва пытается оказать массированное влияние на СМИ, некоторых политиков, а также на гражданское общество в Сербии. Несмотря на то, что ЕС намеревается вложить около 1,5 млрд евро финансовой помощи в период до 2020 года в развитие реформ и сербской экономики, "в то же время Россия воспринимается сербским обществом как самый главный союзник", подчеркнул евродепутат.

"Балканы - это регион повышенной взрывоопасности, где в результате безответственных действий в кратчайшие сроки могут вновь оживиться конфликты, которые давно считаются преодоленными", - отметил Макаллистер.

По его мнению, Брюсселю необходимо "при помощи сербских политиков и гражданского общества сделать свою полезную деятельность еще более наглядной". Открытым остается вопрос, насколько широко может вести Белград переговоры с Москвой. В мае 2014 года заключила с РФ договор о "стратегическом партнерстве", включающий пункты об обмене разведывательной информацией и совместных военных учениях. Официальным кандидатом на вступление в ЕС Сербия является с 2012 года.

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