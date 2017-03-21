Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и допуск к гостайне

Фактически Иванка Трамп будет выполнять роль советника президента, но официальной должности она занимать не будет

Старшая дочь президента США Иванка Трамп получит личный кабинет в Белом доме. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на ее юриста Джейми Горелика.

Иванка Трамп получит доступ к секретной информации. Официально она не будет занимать никакой должности в администрации президента Дональда Трампа, ей не будет выплачиваться жалованье, но по словам ее юриста, Иванка станет "глазами и ушами" отца.

Офис дочери президента будет располагаться в западном крыле Белого дома.

9 января 2017 года сообщалось, что президент Трамп предложил своему зятю Джареду Кушнеру занять пост его старшего советника. Миллионер Кушнер был доверенным лицом Трампа во время избирательной кампании. Как и Трамп, его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Он унаследовал свою девелоперскую империю от отца Чарльза Кушнера.

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