В Иерусалиме завершили реставрацию Гроба Господня

Если бы реставрацию часовни над местом погребения Христа не провели сейчас, то под ним мог бы произойти обвал

Завтра, 22 марта, состоится открытие отреставрированной часовни над местом погребения Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Реставрационные работы в Гробе Господнем велись впервые за 200 лет, сообщает издание The Catholic Herald.

"Если бы это вмешательство не произошло сейчас, существовал очень большой риск того, что мог произойти обвал... Это полная трансформация памятника", - сказала Бонни Бернем из Фонда мировых памятников.

Работы велись под руководством профессора Афинского национального политехнического университета Антонии Моропулу с весны 2016 года. Проект реализовывался на пожертвования и обошелся в $4 млн.

Над местом погребения Иисуса в 1810 году, после разрушительного пожара, была сооружена часовня, которая с тех пор ни разу не реставрировалась. Святыня нуждалась в срочном внимании после многих лет воздействия факторов окружающей среды, таких как вода, влажность и дым от свечей.

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