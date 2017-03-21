Туск созывает на 29 апреля саммит ЕС для обсуждения Brexit
Глава Европейского совета Дональд Туск созывает на 29 апреля 2017 года саммит Евросоюза для утверждения рекомендаций к переговорам о выходе Великобритании из сообщества. Об этом он заявил сегодня, 21 марта, в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Я созываю Европейский совет на 29 апреля для утверждения рекомендаций к переговорам о Brexit", - сказал Туск.
По его словам, необходимо "сделать все от нас зависящее, чтобы процесс развода был как можно менее болезненным для Евросоюза".
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"Нашим главным приоритетом на переговорах должно быть внесение определенности и ясности, насколько это возможно, для всех граждан, компаний и государств-членов, на которых негативно повлияет Brexit", - подчеркнул глава Евросовета.
20 марта 2017 года стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из ЕС 29 марта.
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