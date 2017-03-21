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Туск созывает на 29 апреля саммит ЕС для обсуждения Brexit

21.03.2017 14:00
По словам главы Евросовета, на саммите планируется утвердить рекомендации к переговорам о выходе Великобритании из ЕС
Туск созывает на 29 апреля саммит ЕС для обсуждения Brexit
Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск созывает на 29 апреля 2017 года саммит Евросоюза для утверждения рекомендаций к переговорам о выходе Великобритании из сообщества. Об этом он заявил сегодня, 21 марта, в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Я созываю Европейский совет на 29 апреля для утверждения рекомендаций к переговорам о Brexit", - сказал Туск.

По его словам, необходимо "сделать все от нас зависящее, чтобы процесс развода был как можно менее болезненным для Евросоюза".

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"Нашим главным приоритетом на переговорах должно быть внесение определенности и ясности, насколько это возможно, для всех граждан, компаний и государств-членов, на которых негативно повлияет Brexit", - подчеркнул глава Евросовета.

20 марта 2017 года стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из ЕС 29 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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