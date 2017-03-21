Туск созывает на 29 апреля саммит ЕС для обсуждения Brexit

По словам главы Евросовета, на саммите планируется утвердить рекомендации к переговорам о выходе Великобритании из ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск созывает на 29 апреля 2017 года саммит Евросоюза для утверждения рекомендаций к переговорам о выходе Великобритании из сообщества. Об этом он заявил сегодня, 21 марта, в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.



"Я созываю Европейский совет на 29 апреля для утверждения рекомендаций к переговорам о Brexit", - сказал Туск.



По его словам, необходимо "сделать все от нас зависящее, чтобы процесс развода был как можно менее болезненным для Евросоюза".

Читайте также: Туск подготовит для государств-членов ЕС инструкцию по Brexit



"Нашим главным приоритетом на переговорах должно быть внесение определенности и ясности, насколько это возможно, для всех граждан, компаний и государств-членов, на которых негативно повлияет Brexit", - подчеркнул глава Евросовета.



20 марта 2017 года стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из ЕС 29 марта.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.