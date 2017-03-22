Дерипаска платил Манафорту за продвижение интересов Путина - АР

Согласно информации агентства Associated Press, американский политик Пол Манафорт и миллиардер Олег Дерипаска сотрудничали как минимум до 2009 года

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт продвигал интересы президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Информация агентства полностью опровергает утверждение Манафорта о том, что он никогда не действовал в интересах РФ.

В агентстве уточнили, что Манафорт был непосредственно связан с приближенным к Путину российским миллиардером Олегом Дерипаской. Именно ему Манафорт предложил в 2005 году план, согласно которому американский политик должен был продвигать интересы Путина в США, Европе и в странах бывшего СССР. В 2006 году Манафорт заключил с Дерипаской контракт на $10 млн ежегодно.

Согласно информации агентства, Манафорт и Дерипаска сотрудничали как минимум до 2009 года.

Российский миллиардер также выплатил Манафорту около $19 млн в качестве инвестиций в украинскую телекомпанию Черноморское кабельное телевидение.

В комментарии АР Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, однако заявил, что это касалось только бизнеса. Представитель Дерепаски отказался комментировать эту информацию.

21 марта 2017 года Манафорт отрицал свою причастность ко взлому штаба Демократической партии, а также связи с российским правительством.

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