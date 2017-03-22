Журналисты расследовали отмывание россиянами денег в Швейцарии

В схеме отмывания российских миллионов задействованы банки Великобритании, Германии, Молдовы, Латвии, говорится в журналистском расследовании

Группа западных журналистов провела расследование, в ходе которого выяснилось, что Швейцария является одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка $600 млн поступили на счета в швейцарских банках. Об этом в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter, которая участвовала в расследовании.

Всего через схему, получившую название "Ландромат" или "Русская прачечная", по оценкам группы журналистов, из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее $22 млрд.

Грунвальд привела в качестве примера деятельность крупного российского бизнесмена, подрядчика компании РЖД Алексея Крапивина.

Журналисты установили, что он получал деньги через эту систему посредством двух фирм - Redstone Financial и Gordox Corp. На его счет в женевском банке с 2011 по 2014 годы пришло, как минимум, $270 млн, утверждает Грунвальд.

По ее словам, в глобальной схеме отмывания российских миллионов были задействованы банки Великобритании, Германии, Молдовы, Латвии.

"Здесь тоже фигурировали два банка - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Деньги отправлялись через Латвию и Молдову далее - в Швейцарию", - сказала журналистка.

Грунвальд сообщила, что далее эти средства владельцы тратили на легальные покупки. Чаще всего речь шла о закупках строительных материалов и техники и оборудования для автомобильных гаражей, предметов роскоши.

"Всего было проведено более тысячи транзакций с использованием банковских счетов в Швейцарии", - добавила она.

В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Швейцария обозначили график относительно возврата замороженных активов Виктора Януковича.

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