Теракт в Лондоне: количество жертв возросло до пяти
23.03.2017 01:07
Ранее сообщалось о четверых погибших - среди них полицейский и нападавший
Фото: ЕРА
Количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек. Об этом сообщает местная полиция, передает Reuters.
Ранее сообщалось о четверых погибших - среди них полицейский и нападавший.
22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.
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