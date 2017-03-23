Теракт в Лондоне: количество жертв возросло до пяти

Ранее сообщалось о четверых погибших - среди них полицейский и нападавший

Количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек. Об этом сообщает местная полиция, передает Reuters.

Ранее сообщалось о четверых погибших - среди них полицейский и нападавший.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

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