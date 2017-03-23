Тереза Мэй: Террористы выбрали место не случайно

Премьер Британии выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила за работу экстренные службы и полицию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнование семьям, друзьям и близким погибших в результате теракта в Лондоне и заявила, что нападавшие выбрали место для теракта не случайно - они "решили нанести удар в самое сердце" столицы, где собрались вместе люди всех национальностей, религий и культур. Об этом пишет The Guardian.

"Эти улицы Вестминстера - родины старейшего в мире парламента - пропитаны духом свободы, который эхом отзывается в самых дальних уголках земного шара. А ценности, которые представляет наш парламент - демократию, свободу, права человека, верховенство закона - вызывают восхищение и уважение свободных людей повсюду", - сказала она.

"Именно поэтому он является мишенью для тех, кто отвергает эти ценности", - добавила Мэй.

Премьер выразила благодарность экстренным службам за их работу по обеспечению безопасности города.

Мэй также сообщила, что 23 марта парламент будет работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

Лондонская полиция считает, что мужчина, осуществивший в среду днем нападение в центре британской столицы, был по всей вероятности связан с исламским терроризмом.

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