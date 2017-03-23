ФБР получило доказательства связей команды Трампа с РФ - СМИ

На данный момент ФБР изучает полученную информацию. Однако на официальном уровне от комментариев журналистам отказались

Федеральное бюро расследований получило информацию, свидетельствующую о том, что члены команды президента США Дональда Трампа могли работать с российскими оперативниками в процессе публикаций информации, помешавшей президентской кампании Халлари Клинтон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

На данный момент ФБР изучает полученную информацию. Речь идет о данных разведки, информации о поездках, ведении дел, записях телефонных разговоров и отчетах о личных встречах.

Однако подчеркивается, что окончательных выводов еще нет.

В Белом доме от официальных комментариев журналистам отказались. Официальные представители ФБР ситуацию пока тоже не комментируют.

Ранее сегодня сообщалось, что глава комитета Конгресса по разведке Дэвин Нуньес сообщил, что спецслужбы, возможно, действительно перехватывали некоторые звонки и письма Трампа.

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