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В Средиземном море вероятно утонули больше 200 мигрантов

24.03.2017 02:31
Недалеко от побережья Ливии обнаружили две перевернутые лодки и пятерых погибших
В Средиземном море вероятно утонули больше 200 мигрантов

Более 200 мигрантов, вероятно, погибли - их лодки утонули у побережья Ливии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на испанскую гуманитарную организацию Proactiva Open Arms.

Нашли две лодки, каждая из которых вмещает больше 100 человек,. В воде обнаружили пятерых погибших. 

При этом береговая охрана Италии, которая подтвердила смерть пятерых мигрантов, не может подтвердить обстоятельства их смерти, потому что не получала сигнала бедствия. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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