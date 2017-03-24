В Средиземном море вероятно утонули больше 200 мигрантов
24.03.2017 02:31
Недалеко от побережья Ливии обнаружили две перевернутые лодки и пятерых погибших
Более 200 мигрантов, вероятно, погибли - их лодки утонули у побережья Ливии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на испанскую гуманитарную организацию Proactiva Open Arms.
Нашли две лодки, каждая из которых вмещает больше 100 человек,. В воде обнаружили пятерых погибших.
При этом береговая охрана Италии, которая подтвердила смерть пятерых мигрантов, не может подтвердить обстоятельства их смерти, потому что не получала сигнала бедствия.
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