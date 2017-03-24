Эрдоган после референдума пересмотрит отношения с ЕС "от А до Я"

Президент Турции сказал, что после апрельского референдума страна полностью пересмотрит свои отношения с Европейским союзом

Турция продолжит экономическое партнерство с ЕС, но пересмотрит все политические и административные связи с ним. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Deutsche Welle.

Анкара хочет после референдума пересмотреть в том числе и договор с Брюсселем о возврате на территорию Турции нелегально попавших оттуда в Европу беженцев.



Эрдоган сказал, что отношения с ЕС будут пересмотрены "от А до Я" после референдума в апреле.



Он также обвинил Германию в поддержке терроризма и заявил, что не намерен посещать ФРГ до референдума.

Ранее президент Турции на митинге в Анкаре заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе.

Эрдоган обвинил канцлера Германии в применении "нацистских методов". Он заявил, что Меркель "до сих пор применяет "нацистские методы" по отношению к его турецким братьям и сестрам в Германии".

Голосование на референдуме относительно установления президентской формы правления в Турции пройдет 16 апреля.

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