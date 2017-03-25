Габриэль: ФРГ должна больше учитывать интересы небольших стран ЕС

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что крупным странам ЕС, в том числе его стране, нужно больше учитывать интересы малых стран-членов ЕС

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает за больший учет крупными игроками в Европейском Союзе, в том числе и Германией, интересов небольших государств-членов сообщества. Об этом он написал в статье для немецкого интернет-издание Spiegel Online, обнародованной в субботу, 25 марта, по случаю 60-й годовщины со дня подписания Римского договора, заложившего основу для создания Европейского экономического сообщества, сообщает DW





"В последние годы то, что постоянно звучали призывы в сторону нашей страны брать на себя ведущую роль, было для нас, немцев, а также и для Европы, сладким ядом", - отметил Габриэль. При этом министр признал, что Германия, как страна стабильная, стремится быть якорем стабильности для других стран сообщества.





Впрочем, по мнению Габриэля, Германии нужно больше учитывать интересы небольших стран-членов Евросоюза и выбрать правильный тон в общении с ними. "Меньшие страны должны воспринимать нас как "солидарных" немцев, а не как таких, что "только поучают", - подчеркнул немецкий министр.





Габриэль подчеркнул, что "Европа - значительно больше Германии". "Тот, кто поддерживает маленьких - поддерживает международные организации", - подчеркнул Габриэль.





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