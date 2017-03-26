В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
26.03.2017 12:12
В парламентских выборах в Болгарии участвуют 12 партий, девять коалиций и девять независимых кандидатов
Фото: EPA
В Болгарии сегодня, 26 марта, проходят досрочные выборы в Национальное собрание. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.
В выборах участвуют 12 партий, девять коалиций и девять независимых кандидатов. Всего зарегистрированы около 4,7 тыс. кандидатов в депутаты в 31 избирательном округе.
Избирательные участки закроются вечером, в 20:00.
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