В фонд Навального пришла полиция, директор задержан

В Фонде борьбы с коррупцией проводятся следственные действия по статье "возбуждение ненависти либо вражды"

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, проводятся следственные действия по статье "возбуждение ненависти либо вражды". Как сообщил директор ФБК Роман Рубанов на своей странице в Twitter, его задержали.

Ранее Навальный сообщил, что все сотрудники ФБК задержаны, их отвезли в участок полиции Даниловский.



К настоящему моменту задержали несколько сотен участников несанкционированной акции против коррупции. Ее организатор Алексей Навальный задержан также.



Поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.



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