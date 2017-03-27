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В США призвали Россию освободить задержанных на митингах

27.03.2017 04:27
В Госдепартаменте "встревожены" сообщением об аресте оппозиционера Алексея Навального
В США призвали Россию освободить задержанных на митингах
Фото: EPA

США осудили задержание сотен участников протестов в России в воскресенье, 26 марта, и назвали это оскорблением демократических ценностей. Об этом сообщает Reuters.

"Мы призываем правительство России немедленно освободить все мирных участников протеста", - сказал спикер Государственного департамента Марк Тонер.

Он добавил, что Вашингтон "встревожен" сообщением об аресте оппозиционера Алексея Навального. 

26 марта в около 100 городах по всей России прошли акции против коррупции. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. 

Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон". 

Читайте также: Акции против коррупции в Москве: как это было - фото, видео

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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