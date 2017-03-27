В ЕС призвали власти России освободить задержанных протестующих

В Европейском союзе осудили действия российских властей, которые не дали провести мирный митинг против коррупции в РФ

Европейский союз призвал власти Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных участников антикоррупционных акций протеста, которые прошли 26 марта 2017 года. Об этом говорится в заявлении на сайте редставительства ЕС в России.

В ЕС заявили, что полицейские помешали осуществлению основных свобод, закрепленных в конституции РФ, - свободы слова и мирных собраний.

"Мы призываем российские власти полностью соблюдать взятые им международные обязательства, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, отстаивать эти права и незамедлительно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны", - говорится в заявлении.

27 марта 2017 года США также осудили задержание сотен участников протестов в РФ, назвав это оскорблением демократических ценностей.

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