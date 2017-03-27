В Турции художницу приговорили почти к 3 годам тюрьмы за картину

Суд в провинции Мардина приговорил художницу к 2 годам, 9 месяцам и 22 дням тюрьмы за картину разрушения турецкими силовиками курдского города

Турецко-курдская художница и журналист Зехра Доган приговорена к сроку из-за картины, на которой изображено вторжение турецких силовиков в курдский город Нусайбин. Об этом сообщает Artnet cо ссылкой на газету Cumhuriyet.

Суд по уголовным делам в провинции Мардина, где преобладает курдское население, приговорил художницу к двум годам, девяти месяцам и 22 дням тюрьмы, поскольку "она изобразила турецкие флаги на зданиях", разрушенных военными.

По данным других источников, причиной приговора было то, что художница якобы "изобразила на картине текущие военные операции" турецких силовиков.



Мне дали 2 года и 10 месяцев тюрьмы только потому, что я нарисовала турецкие флаги на разрушенных зданиях. Однако, это правительство сделало это, я только изобразила", - такую публикацию Доган сделала у себя в Twitter еще 5 марта, сообщение позже было удалено.



Фото: news.artnet.com

По данным СМИ, Доган была задержана в конце июля прошлого года. Во время задержания ее обвинили в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.

Правозащитники уже осудили этот приговор и назвали его "нападением на искусство и художественное самовыражение".

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