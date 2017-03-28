Из музея Берлина украли монету весом 100 кг и стоимостью $4 млн
Из Музея Боде в Берлине похитили золотую монету, которая весит 100 кг. Об этом сообщает BBC.
Это канадская монета с изображением королевы Великобритании Елизаветы ІІ, сделана из чистого золота в 24 карата.
Рыночная стоимость монеты - около $4 млн.
Пока не понятно, как воры около 03:30 утра по местному времени смогли вынести монету и обмануть охранную систему. Монета была под пуленепробиваемым стеклом.
В полиции предварительно предполагают, что воры проникли через окно, потому что недалеко от музея нашли лестницу.
Монета была отлита на Королевском монетном дворе Канады в 2007 году.
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