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Из музея Берлина украли монету весом 100 кг и стоимостью $4 млн

28.03.2017 05:55
Монета, которую называют "большой кленовой листок", была под системой охраны и пуленепробиваемых стеклом
Из музея Берлина украли монету весом 100 кг и стоимостью $4 млн
Фото: EPA

Из Музея Боде в Берлине похитили золотую монету, которая весит 100 кг. Об этом сообщает BBC.

Это канадская монета с изображением королевы Великобритании Елизаветы ІІ, сделана из чистого золота в 24 карата.

Рыночная стоимость монеты - около $4 млн. 

Пока не понятно, как воры около 03:30 утра по местному времени смогли вынести монету и обмануть охранную систему. Монета была под пуленепробиваемым стеклом. 

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В полиции предварительно предполагают, что воры проникли через окно, потому что недалеко от музея нашли лестницу. 

Монета была отлита на Королевском монетном дворе Канады в 2007 году. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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