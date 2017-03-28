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Зять Трампа встречался с руководителями российского банка в 2016

28.03.2017 06:44
Зять и советник Трампа в 2016 встречался с представителями подсанкционного российского банка. Сам Кушнер пока не прокомментировал это сообщение
Зять Трампа встречался с руководителями российского банка в 2016
Джаред Кушнер (фото - EPA)

Российский Внешкомбанк, против которого действуют санкции Запада, введенные за агрессию РФ против Украины, сообщил, что его руководители встречались с зятем и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время избирательной кампании в США. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении банка отмечается, что в рамках презентации новой стратегии руководители встречались с представителями финансовых институций Европы, Азии и США.

Внешкомбанк сообщил, что это были встречи с представителями крупнейших банков и бизнес-структур в США, в том числе главой Kushner Companies Джаредом Кушнером. 

Банк не уточнил, где и когда конкретно была встреча.

Кушнер пока не прокомментировал это сообщение. 

Ранее Кушнер добровольно согласился ответить в комитете по разведке Сената на вопросы об организации встреч с российским послом и другими иностранными официальными лицами во время избирательной кампании 2016 года. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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