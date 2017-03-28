Российский олигарх готов рассказать о связях с Манафортом - СМИ

Миллиардер из РФ Олег Дерипаска заявил, что не заключал контрактов с целью продвижения в США интересов российского президента Владимира Путина

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что готов участвовать в слушаниях Конгресса США относительно его контактов с экс-главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

"Я готов принять участие в любых слушаниях в конгрессе США по этому вопросу, чтобы отстоять свою репутацию и имя", - отмечается в заявлении Дерипаски.

По его словам, информацию, распространенная Associated Press о заключении контракта на сумму $10 млн в год с Манафортом с целью "продвижения интересов правительства Путина" не соответствует действительности.

В заявлении Дерипаска подчеркнул, что намерен опровергнуть эту информацию.

"Я никогда не брал обязательств и не заключал контрактов с целью продвижения интересов правительства Путина", - подчеркнул он.

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21 марта 2017 года Манафорт отрицал свою причастность ко взлому штаба Демократической партии, а также связи с российским правительством. 22 марта Associated Press сообщило, что Манафорт якобы продвигал в США интересы Путина. Согласно информации агентства, Манафорт и Дерипаска сотрудничали как минимум до 2009 года.

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