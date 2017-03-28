В ДР Конго найдены мертвыми двое экспертов ООН

Предварительно, были обнаружены тела гражданина США Майкла Шарпа и гражданки Швеции Заиды Каталан, которые входили в группу экспертов ООН

В Демократической Республике Конго местные жители обнаружили останки предположительно двух экспертов ООН и их конголезского переводчика, которые пропали без вести ранее в этом в районе в середине марта. Об этом сообщает Reuters.

Предварительно, были обнаружены тела гражданина США Майкла Шарпа и гражданки Швеции Заиды Каталан, которые входили в группу экспертов, контролировавшую режим санкций, введенных Совбезом ООН против Конго.

Полиция проинформировала власти в столице Конго - Киншасе - и на место происшествия была отправлена ​​группа по идентификации тел.

По данным правительства, жители деревни обнаружили три тела - двух "европеоидов" и одного конголезца - недалеко от того места, куда группа экспертов исчезла.

"Это точно. Это два эксперта. Мы определили третье тело в могиле вместе с ними, им оказался их конголезский переводчик", - сообщил журналистам министр связи страны.

В ООН заявили, что все еще изучают останки. "Сейчас мы не можем подтвердить, что они являются останками экспертов. Мы надеемся, что сможем предоставить более подробную информацию об этом в ближайшее время", - говорится в заявлении ООН.

В МИД Швеции отметили, что не будут комментировать этот инцидент, поскольку оно расследуется ООН.

Reuters отмечает, что регион Центрального Касаи в Конго, где пропали эксперты, является эпицентром повстанческого движения Камуины Нсапу, которое распространилось на пять провинций в "слабо управляемой стране".

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