В Молдове планируют референдум о расширении полномочий президента

Президент Молдовы инициирует референдум, на который будет вынесен вопрос о наделении главы государства правом роспуска парламента

Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги первых 100 дней пребывания в должности. Во время пресс-конференции он заявил, что хочет инициировать референдум, на который будут вынесены четыре вопроса. Один из них - расширение полномочий главы государства. Об этом сообщает Point.md.

"Все важные проблемы будут решаться народом через референдум, нам нужны перемены", - подчеркнул Додон.

На референдум, по словам президента Молдовы, будут вынесены вопросы о том, согласны ли граждане с законом о выплате населением "украденного миллиарда", согласны ли наделить президента правом роспуска парламента, согласны ли снизить число депутатов в парламенте, а также о введении в школьную программу предмета история Молдовы.

Как сообщается, этот референдум может пройти 24 сентября.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.