В Молдове планируют референдум о расширении полномочий президента
Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги первых 100 дней пребывания в должности. Во время пресс-конференции он заявил, что хочет инициировать референдум, на который будут вынесены четыре вопроса. Один из них - расширение полномочий главы государства. Об этом сообщает Point.md.
"Все важные проблемы будут решаться народом через референдум, нам нужны перемены", - подчеркнул Додон.
На референдум, по словам президента Молдовы, будут вынесены вопросы о том, согласны ли граждане с законом о выплате населением "украденного миллиарда", согласны ли наделить президента правом роспуска парламента, согласны ли снизить число депутатов в парламенте, а также о введении в школьную программу предмета история Молдовы.
Как сообщается, этот референдум может пройти 24 сентября.
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