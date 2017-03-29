67% россиян считают, что Путин ответственный за коррупцию - опрос

11% россиян уверены, что после возвращения Владимира Путина на пост президента РФ воровства и коррупции стало больше

67% опрошенных россиян считают, что президент России Владимир Путин несет ответственность за масштабы коррупции в высших эшелонах власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

Стоит отметить, что 25% респондентов ответили, что в полной мере, а 42% - в значительной мере, а 20% сказали, что лишь отчасти.

11% россиян уверены, что после возвращения Путина на пост президента РФ воровства и коррупции стало больше, 64% ответили, что примерно столько же.

16% опрошенных убеждены, что невозможно искоренить коррупцию в стране, а 58% ответили, что можно существенно уменьшить масштабы коррупции и взяточничества.

32% россиян говорят, что коррупция полностью поразила органы власти сверху донизу.

Опрос был проведен 2 - 6 марта 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышала 2,9% .

26 марта 2017 года в более чем сотне городов по всей России прошли несанкционированные акции против коррупции среди высшего руководства страны. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. Поводом стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".

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