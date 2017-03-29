Сенат США окончательно одобрил вступление Черногории в НАТО

Заявку балканской страны на членство в Альянсе поддержали 97 сенаторов, двое проголосовали против

Сенат США во вторник, 28 марта, окончательно одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО. Решение поддержали 97 членов верхней палаты Конгресса, два сенатора высказались против, сообщает Радио Свобода.



После окончательного голосования в Сенате единственной страной из 28 членов Альянса, которая еще не одобрила просьбу Черногории об официальном членстве, остается Испания.



Поддержка Вашингтоном намерения балканской страны вступить в НАТО оказалась достаточно сильной, хотя некоторые наблюдатели предполагали, что лояльная риторика президента Дональда Трампа по отношению к России может привести к ослаблению поддержки расширения этого военно-политического союза.

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По мнению экспертов, членство Черногории в НАТО приблизит страну к политическим и экономическим структурам Европы, а также усилит раздражение со стороны Москвы, выступающей против расширения Альянса.



21 марта 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат ратифицировать соглашение о вступлении Черногории в НАТО.



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