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Сенат США окончательно одобрил вступление Черногории в НАТО

29.03.2017 09:54
Заявку балканской страны на членство в Альянсе поддержали 97 сенаторов, двое проголосовали против
Сенат США окончательно одобрил вступление Черногории в НАТО
Фото: EPA

Сенат США во вторник, 28 марта, окончательно одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО. Решение поддержали 97 членов верхней палаты Конгресса, два сенатора высказались против, сообщает Радио Свобода.

После окончательного голосования в Сенате единственной страной из 28 членов Альянса, которая еще не одобрила просьбу Черногории об официальном членстве, остается Испания.

Поддержка Вашингтоном намерения балканской страны вступить в НАТО оказалась достаточно сильной, хотя некоторые наблюдатели предполагали, что лояльная риторика президента Дональда Трампа по отношению к России может привести к ослаблению поддержки расширения этого военно-политического союза.

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По мнению экспертов, членство Черногории в НАТО приблизит страну к политическим и экономическим структурам Европы, а также усилит раздражение со стороны Москвы, выступающей против расширения Альянса.

21 марта 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат ратифицировать соглашение о вступлении Черногории в НАТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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