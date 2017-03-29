В США прокатилась волна протестов против депортации имигрантов

В штате Мэриленд был зарегистрирован законопроект, согласно которому за всем штатом будет закреплен статус убежища для нелегальных мигрантов

Демонстрации против депортации эмигрантов прошли в разных городах США. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.

"Это пугает нашу общину, как общество эмигрантов, так и не эмигрантов. Мы чувствуем, будто мы под атакой. Нужно понимать, что все это в свете того, что наш главнокомандующий называет мексиканцев насильниками и преступниками", - заявил сенатор-демократ из Техаса Рафаэль Анчиа.

Убежище и помощь нелегальным эмигрантам предлагают школы, церкви и целые города.

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"Мы откроем наши двери. Мы обеспечим нелегальным мигрантов крышей и едой, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности", - сообщил священник объединенной церкви Христа Хусто Гонзалес.

Генеральный прокурор США Джеф Сешнс, в свою очередь, напомнил американцам, что затруднения с депортацией нелегальных мигрантов, которых осудили за преступления, будут иметь последствия.

Некоторые города уже отказались от статуса убежища для нелегальных мигрантов, опасаясь потерять государственное финансирование. В то же время, в штате Мэриленд уже зарегистрирован законопроект, согласно которому за всем штатом будет закреплен статус убежища для нелегальных мигрантов.

В феврале президент США Дональд Трамп назвал шаги его администрации по депортации мигрантов с страны "военной операцией".

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