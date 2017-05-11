РФ обманула Госдеп, опубликовав фото Трампа и Лаврова - CNN

"Они нас обманули. В этом вся проблема с русскими - они врут", - сказал представитель Белого дома

В Белом доме не ожидали, что российские власти позволят своему государственному информагентству публиковать фотографии встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Они нас обманули", - сказал представитель Белого дома в комментарии CNN.

Фото встречи, сделанные фотографом ТАСС, были опубликованы на сайте агентства, говорится в публикации.





Фото: tass.ru

Источник издания отметил, что Белый дом не размещал фотографии встречи, хотя официальный фотограф Белого дома также находился в комнате. Государственный департамент опубликовал фотографии встречи Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, но их встреча была открыта для прессы, подчеркнул источник.

"Они нас обманули. В этом вся проблема с русскими - они врут", - сказал представитель Белого дома.

Он также пояснил, что встреча Лаврова и Трампа была закрытой для прессы, потому что такова стандартная практика - сохранять основную информацию о встречах президента с иностранными лицами низшего ранга в тайне.

10 мая в Вашингтоне прошла встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом. Тиллерсон заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали. Трамп выразил готовность администрации продолжать участвовать в решении конфликта и подчеркнул, что Россия ответственна за полное выполнение минских договоренностей.

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