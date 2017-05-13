The Telegraph сообщает о российском следе в вирусной атаке WCry

Британское издание предполагает, что масштабная вирусная атака является местью за ракетный удар США по Сирии в прошлом месяце

К распространению вируса-вымогателя WannaCry, поразившего тысячи компьютеров по всему миру, может быть причастна группировка киберпреступников, связанная со страной-агрессором Россией. Предполагается, что масштабная вирусная атака является местью за недавний ракетный удар США по Сирии, пишет британское издание The Telegraph.



Как отмечает СМИ, 8 апреля 2017 года, на следующий день после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе, "загадочная организация" под названием Shadow Brokers обнародовала "предупреждение" президенту Дональду Трампу. В заявлении группа на ломаном английском языке обвинила хозяина Белого дома в том, что он "отказывается от людей, которые его избрали", и утверждала, что "теряет веру" в него.



По мнению некоторых экспертов, есть основания полагать, что "Shadow Brokers связаны с российскими властями", отмечает издание.

Читайте также: Страны G7 объединятся в борьбе с киберпреступностью - Reuters



Спустя некоторое время группа заявила о краже якобы разработанного американским Агентством национальной безопасности (АНБ) "кибероружия", которое "дает беспрецедентный доступ" ко всем компьютерам, использующим операционную систему Microsoft Windows. Предполагается, что впоследствии этот "инструмент" был использован для взлома десятков тысяч компьютеров по всему миру и заражения их вирусом-вымогателем WanaCrypt, или WannaCry.

Ранее сегодня, 13 мая, сообщалось, что власти США готовы оказать техническую поддержку в борьбе с вирусом-вымогателем, в том числе на международном уровне.

Читайте также: Вирус-вымогатель WCry: что известно о хакерской атаке



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.