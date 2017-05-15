Гибридная война: в Польше начинаются военные учения НАТО - фото

Сценарий учений Альянса предусматривает возникновение вооруженного конфликта того типа, который России ведет против Украины - гибридной войны

В Польше начинаются военные учения Puma при участии батальонной боевой группы Североатлантического альянса. Об этом сообщает канал RMF24.

Учения пройдут в городе Ожиш, в них примут участие 2,5 тысяч военных.

Целью учений, которые продлятся до 26 мая, является отработка сценариев взаимодействия национальных вооруженных сил с батальонной группой НАТО.





Сценарий предусматривает возникновение вооруженного конфликта, но не в классическом понимании: речь идет о гибридной войне.





"В сценарии мы предполагаем, что противник вторгается на нашу территорию, солдаты выходят на оборонительные рубежи, останавливают противника, приступают к контратаке и отвоевывают утраченные территории", - сказал руководитель 15-й Гижицкой мехбригады Ярослав Громадзинский.

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