Макрон назначил премьер-министра Франции

Новым премьер-министром Франции стал мэр города Гавр Эдуар Филипп

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр Эдуара Филиппа. Об этом сообщает Le Monde.

Имя премьера объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Эдуар Филипп родился в 1970 году. Является выпускником Института политических исследований Sciences Po и самого престижного вуза Франции - Высшей школы администрации. В 2001-2010 годах был заместителем мэра Гавра, в 2002-2004 годах - генеральным директором правой партии Союз за народное движение, когда ее возглавлял экс-премьер Ален Жюппе. В 2007-2010 годах Филипп занимал пост директора по коммуникациям гиганта французской атомной энергетики - компании Areva.

С 2010 года Филипп занимает пост мэра Гавра, а с 2012 года является депутатом парламента от правой партии Республиканцы. Политик представляет наиболее либеральное крыло партии - так называемых орлеанистов - и тесно связан с его лидером - мэром Бордо Аленом Жюппе, который поддержал Макрона после первого тура выборов.

Ожидается, что Филипп сможет привлечь на сторону Макрона часть французских правых политиков.

"Он человек большого таланта, который знает, как осуществляется работа в парламенте", - прокомментировал назначение Филиппа Жюппе.

14 мая Эмманюэль Макрон официально объявлен президентом Франции.

8 мая 2017 года Макрон официально стал победителем выборов президента во Франции, получив 66,06% голосов во втором.

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