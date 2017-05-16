Окружение Трампа опровергает разглашение секретной информации

В Белом доме заявили, что опубликованная информация ложная и Трамп не раскрывал Лаврову секретных данных

В Белом доме опровергают информацию из СМИ о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком сообщил им секретную информацию, передает CNN.

Советник Президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что разглашения информации не было, кроме той, которая уже была известна раньше.

"Никогда источники в разведке или методы не обсуждались и президент не раскрывал какие-либо военные операции, которые уже не были публично известны. Я был в комнате. Этого не произошло", - сказал он.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Трамп, Лавров и Кисляк обсуждали "широкий круг вопросов", среди которых были общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом. Однако источники, методы или военные операции, по словам Тиллерсона, не обсуждались.

Дина Пауэлл, заместитель советника по национальной безопасности и стратегии, которая также присутствовала при встрече, как сообщают журналисты, назвала эту историю с разглашением информации ложной.

"Президент только обсудил общие угрозы, с которыми обе страны сталкиваются", - сказала она.

Ранее сегодня американское издание The Washington Post сообщило, что во время разговора с Лавровым и Кисляком Трамп раскрыл секретные данные, которые ставят под угрозу важней источник информации о террористической группировке Исламское государство.

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