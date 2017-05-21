Северная Корея запустила ракету неизвестной модификации

Сегодня Северная Корея произвела запуск ракеты неизвестной модификации

Северная Корея сегодня, 21 мая, запустила ракету неизвестной модификации. Об этом сообщает Yonhap.



По имеющимся данным, запущенный снаряд мог быть баллистической ракетой. Запуск состоялся из района Пукчан в провинции Южный Пхенган.



Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил 17 мая, что существует высокая вероятность конфликта с Северной Кореей. По его словам, конфликт также может начаться в частности на Северной разграничительной линии.



До этого, 16 мая, Совет безопасности ООН резко осудил ядерные испытания КНДР и предостерег Пхеньян от дальнейшего проведения ракетных и ядерных испытаний, дестабилизации ситуации и обострения конфликтов.



14 мая Северная Корея провела запуск ракеты, которая упала в 100 км от российского Владивостока. Действия КНДР осудили в ЕС, в НАТО запуск ракеты назвали провокацией.

15 мая сообщалось, что Путин, по просьбе США, согласился играть "конструктивную роль" в международных усилиях по борьбе с ядерной угрозой Северной Кореи.



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