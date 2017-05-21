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Северная Корея запустила ракету неизвестной модификации

21.05.2017 13:30
Сегодня Северная Корея произвела запуск ракеты неизвестной модификации
Северная Корея запустила ракету неизвестной модификации
Фото: EPA

Северная Корея сегодня, 21 мая, запустила ракету неизвестной модификации. Об этом сообщает Yonhap.

По имеющимся данным, запущенный снаряд мог быть баллистической ракетой. Запуск состоялся из района Пукчан в провинции Южный Пхенган.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил 17 мая, что существует высокая вероятность конфликта с Северной Кореей. По его словам, конфликт также может начаться в частности на Северной разграничительной линии.

До этого, 16 мая, Совет безопасности ООН резко осудил ядерные испытания КНДР и предостерег Пхеньян от дальнейшего проведения ракетных и ядерных испытаний, дестабилизации ситуации и обострения конфликтов.

14 мая Северная Корея провела запуск ракеты, которая упала в 100 км от российского Владивостока. Действия КНДР осудили в ЕС, в НАТО запуск ракеты назвали провокацией. 

15 мая сообщалось, что Путин, по просьбе США, согласился играть "конструктивную роль" в международных усилиях по борьбе с ядерной угрозой Северной Кореи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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