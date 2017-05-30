В США 10 городов призывают Конгресс начать процедуру импичмента

Импичмента Трампа хотят власти Кембриджа, Амхерста, Лос-Анджелеса, Ричмонда, Бруклина, Беркли и других городов

Власти десяти городов США призывают Конгресс начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Бруклин (штат Массачусетс) стал десятым в этом списке. Как отмечает издание, Конгресс, может быть, и не готов начать процедуру импичмента, "но все больше городов пытаются подтолкнуть его в этом направлении".

Города Кембридж, Амхерст, Пелхам и Леверетт в этом же штате также внесли соответствующее предложение. В городе Ньютон такое решение пока рассматривается.

Еще одним очагом инициативы об импичменте стал штат Калифорния - города Лос-Анджелес, Ричмонд, Адамеда и Беркли.

Кроме того, в Чикаго городской совет разработал проект постановления, который уже поддержали 31 представитель местного самоуправления. Инициаторы постановления заявили, что отправной точкой стало увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми.

Также они заявляют, что нынешний президент пытается препятствовать расследованию вмешательства РФ в американские выборы, в рамках которого фигурантами являются приближенные Трампа.

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