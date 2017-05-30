Маккейн о Путине: Опаснее, чем террористы ИГ

Маккейн сообщил, что Сенат будет настаивать на введении санкций против Москвы за вмешательство в президентские выборы в США

Президент РФ Владимир Путин - это еще большая угроза, чем террористическая группировка Исламское государство. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн, передает Reuters.

Маккейн также сообщил, что Сенат будет настаивать на санкциях против Москвы за ее предположительное вмешательство в американские президентские выборы.

"Я думаю, что он (Путин - ред.) является главной самой главной угрозой, а не ИГ", - сказал сенатор, добавив, что РФ - это самый большой вызов на сегодняшний день.

Маккейн одобрил команду Трампа по национальной безопасности, однако отметил, что президент не всегда слушается своих советников - и это беспокоит сенатора.

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