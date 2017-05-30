У берегов Ливии спасли 466 мигрантов

Экипаж турецкого корабля Roseline A забрал к себе на борт 466 мигрантов, в том числе женщин и детей, которые плыли в Средиземном море в старой лодке

Турецкий контейнерный корабль спас 466 мигрантов у берегов Ливии в Средиземном море. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet daily news.

Турецкий экипаж корабля Roseline А забрал все 466 мигрантов, в том числе женщин и детей, к себе на борт. На старой лодке они направлялись в Тунис.

Позднее мигранты были переданы команде охраны берегов Италии.

Читайте также: В Германии посчитали, сколько мигрантов спасли в Средиземном море



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.