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У берегов Ливии спасли 466 мигрантов

30.05.2017 17:10
Экипаж турецкого корабля Roseline A забрал к себе на борт 466 мигрантов, в том числе женщин и детей, которые плыли в Средиземном море в старой лодке
У берегов Ливии спасли 466 мигрантов
Фото: EPA

Турецкий контейнерный корабль спас 466 мигрантов у берегов Ливии в Средиземном море. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet daily news.

Турецкий экипаж корабля Roseline А забрал все 466 мигрантов, в том числе женщин и детей, к себе на борт. На старой лодке они направлялись в Тунис.

Позднее мигранты были переданы команде охраны берегов Италии.

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