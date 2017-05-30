У берегов Ливии спасли 466 мигрантов
30.05.2017 17:10
Экипаж турецкого корабля Roseline A забрал к себе на борт 466 мигрантов, в том числе женщин и детей, которые плыли в Средиземном море в старой лодке
Фото: EPA
Турецкий контейнерный корабль спас 466 мигрантов у берегов Ливии в Средиземном море. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet daily news.
Турецкий экипаж корабля Roseline А забрал все 466 мигрантов, в том числе женщин и детей, к себе на борт. На старой лодке они направлялись в Тунис.
Позднее мигранты были переданы команде охраны берегов Италии.
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