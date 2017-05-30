"Вы совсем страх потеряли": Додон в Молдове заступился за Россию
Президент Молдовы Игорь Додон созывает на следующей неделе Высший совет безопасности, на котором с отчетом о ситуации с выдворением пяти российских дипломатов выступят директор Службы информации и безопасности и министр иностранных дел. Об этом сообщает агентство News Maker.
Возмущаясь решением выслать пять российских дипломатов из Молдовы, Додон не особенно стеснялся в выражениях: "Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет? Хотите начать более жесткую битву? Что, совсем страх потеряли? И это не метафора".
Додон заявил, что глава Службы информации и безопасности и министр иностранных дел своими действиям "поставили в опасность безопасность республики". По его словам, было бы логично, если бы они подали в отставку, пригрозив, что рано или поздно они понесут "уголовную ответственность за все, что сделали".
Отдельно Додон выступил с обращением к российским партнерам с просьбой "не поддаваться эмоциям и не принимайте в связи с этими провокационными действиями поспешных решений".
29 мая 2017 года власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе.
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