"Вы совсем страх потеряли": Додон в Молдове заступился за Россию

Президент Молдовы Игорь Додон пригрозил чиновникам, причастным к высылке дипломатов РФ, уголовной ответственностью "за все, что сделали"

Президент Молдовы Игорь Додон созывает на следующей неделе Высший совет безопасности, на котором с отчетом о ситуации с выдворением пяти российских дипломатов выступят директор Службы информации и безопасности и министр иностранных дел. Об этом сообщает агентство News Maker.

Возмущаясь решением выслать пять российских дипломатов из Молдовы, Додон не особенно стеснялся в выражениях: "Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет? Хотите начать более жесткую битву? Что, совсем страх потеряли? И это не метафора".

Додон заявил, что глава Службы информации и безопасности и министр иностранных дел своими действиям "поставили в опасность безопасность республики". По его словам, было бы логично, если бы они подали в отставку, пригрозив, что рано или поздно они понесут "уголовную ответственность за все, что сделали".

Отдельно Додон выступил с обращением к российским партнерам с просьбой "не поддаваться эмоциям и не принимайте в связи с этими провокационными действиями поспешных решений".

29 мая 2017 года власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе.

Читайте также: Додон о высылке 5 дипломатов РФ: Сделано по заказу Запада

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.