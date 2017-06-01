В Сербии на фоне протестов принял присягу новый президент Вучич

Короткая церемония инаугурации прошла в парламенте, в то время как под зданием собрались протестующие под лозунгом "Против диктатуры"

31 мая Александр Вучич принял присягу в должности президента Сербии. Во время церемонии прошли протесты, передает Радио Свобода.



Инаугурация 47-летнего Вучича прошла в парламенте. В здание пытались зайти протестующие и представители оппозиционной партии с лозунгом "Против диктатуры". Полиция преградила им путь и начались столкновения.



Позже несколько тысяч людей собрались на еще один протест. Он прошел без инцидентов.





Вучич три года был премьер-министром Сербии и победил на выборах, который прошли 2 апреля, с результатом 55%. Партия Вучича в прошлом году выиграла парламентские выборы.

Оппозиция заявила о нарушениях. В Ес поздравили Вучича. Новый президент заявляет, что поддерживает евроинтеграцию Сербии.

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Фото: EPA

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