Генпрокурор США мог иметь еще одну встречу с послом РФ - CNN

Конгресс и ФБР пытаются выяснить, была ли у Сешнса еще одна частная встреча с Кисляком, о которой не было известно ранее

Конгресс расследует, были ли у генерального прокурора Джеффа Сешнса еще частные встречи с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



Законодатели запросили график работы Сешнса. Речь идет о конкретной дате - 27 апреля 2016 года. Тогда в гостнице Mayflower в Вашингтоне Трамп выступил с первой речью, в которой касался внешней политики.



ФБР также выясняет, была ли в этот день частная встреча Сешнса и Кисляка. Пока ни Конгресс, ни ФБР не получили никаких результатов.



2 марта 2017 года СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность якобы скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После этого Сешнс заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Демократы призывают Сешнса уйти в отставку.

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