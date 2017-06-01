CNN уволила ведущую из-за фото с муляжом головы Трампа

Фотосессию комедийной актрисы с окровавленной головой осудили как сторонники, так и противники Трампа

Телекомпания CNN разорвала контракт с актрисой Кэти Гриффин после публикации фотосессии актрисы, где она держит в руке муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте CNN.

Актриса больше не будет соведущей ежегодной новогодней программы на CNN, которую она вела на протяжении десяти лет.

Фото Гриффин осудили сторонники и противники Трампа.



Гриффин уже извинилась за фотосессию, которую опубликовал фотограф Тайлер Шилдс.



56-летняя комедийная актриса давно выступает с резкими выпадами в адрес президента Трампа.

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