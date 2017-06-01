Китай призвал убрать THAAD из Южной Кореи: опасаются шпионажа

Вдобавок к двум мобильным установкам ПРО США, переданным на Корейский полуостров, американцы завезли еще четыре. КНР протестует, в Сеуле разбираются.

Официальный Пекин вновь призвал Вашингтон свернуть комплексы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее и вывезти их из этой страны. С таким обращением на брифинге выступил спикер МИД КНР Хуа Чунь Ин, пишет агентство Reuters.

"Китай твердо выступает против развертывания THAAD и настоятельно призывает США и Республику Корея прекратить и отменить эти действия. Мы серьезно обеспокоены происходящим", - отметил он.

По словам представителя китайского ведомства, разворачивание ТHAAD на Корейском полуострове "сильно подорвало региональный стратегический баланс и интересы безопасности Китая", а также "запустило обратный отсчет миру и стабильности в регионе".

Пекин считает, что система ПРО США вряд ли сдержит ракетную угрозу от КНДР, но при этом сможет при помощи мощных радаров "заглядывать" глубоко на территорию Китая.

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Кроме того, МИД Китая выразил протест против передачи в Южную Корею четырех дополнительных мобильных установок THAAD вдобавок к двум ранее развернутым в этой стране пусковым компонентам, пишет Xinhua.

Президент РК Мун Чже Ин призвал провести расследование этого инцидента, поскольку он сам не был извещен о таких планах военного командования.

THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. ТHAAD является наиболее эффективной системой обороны от баллистических ракет средней дальности.

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